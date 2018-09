Komiker als Maler: Ausstellung zeigt Werke von Otto Waalkes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ottifanten auf Motiven von Edward Hopper oder Caspar David Friedrich: Eine Ausstellung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zeigt von Freitag an Zeichnungen und Gemälde des Komikers Otto Waalkes. Viele seiner Grafiken und Leinwanddrucke sind eine Hommage an Werke berühmter Künstler, die er um sein Markenzeichen, die Figur eines Ottifanten, ergänzt. "Die Parodie ist für mich die aufrichtigste Form der Verehrung", sagte Waalkes am Donnerstag bei der Vorstellung der Schau, die bis zum 17. Februar 2019 zu sehen ist. Auch Ausschnitte aus den legendären Otto-Shows, Spickzettel für Bühnenauftritte oder Kostüme werden zum 70. Geburtstag des Entertainers präsentiert.