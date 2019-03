Helmut-Schmidt-Ausstellung verlängert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Ausstellung "100 Jahre in 100 Bildern" über Altkanzler Helmut Schmidt wird aufgrund der großen Nachfrage um ein halbes Jahr verlängert. Seit Beginn der Ausstellung Anfang Dezember haben bereits mehr als 6000 Menschen die Fotoausstellung besucht. "Es besteht immer ein reger Strom an Gästen - sowohl wochentags als auch am Wochenende", sagte eine Sprecherin der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung am Montag in Hamburg. Ursprünglich sollte die Ausstellung am 31. März zu Ende gehen.

Die Schau "Helmut Schmidt. Pflicht - Vernunft - Leidenschaft. 100 Jahre in 100 Bildern" zeigt den Staatsmann von seiner Kindheit in Hamburg-Barmbek über viele politische Stationen bis zu seinen letzten Jahren als Herausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit". Die Fotos hängen auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern an den Wänden und sind chronologisch angeordnet. Sie werden gleichzeitig ins Verhältnis zu Schmidts Leben und zum Weltgeschehen gesetzt. Das lässt viele Ereignisse der deutschen und europäischen Nachkriegsgeschichte lebendig werden. Der Hanseat wäre am 23. Dezember 100 Jahre alt geworden.