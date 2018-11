Geplante Märchenausstellung in HafenCity: Bau hat begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In der Hamburger HafenCity entsteht eine Märchenwelt: Im Baakenhafen hat am Mittwoch der Bau einer mobilen Ausstellungshalle begonnen, in der Besucher vom nächsten Frühjahr an interaktiv und multimedial in die Welt ihrer liebsten Fabelhelden eintauchen können. In der auf 3000 Quadratmetern untergebrachten Erlebnisausstellung "Märchenwelten - Das Vermächtnis der Brüder Grimm" sollen sich die einzelnen Stationen jedem Besucher individuell anpassen. Die Veranstalter erwarten rund 300 000 Gästen pro Jahr.

Drei Jahre lang sollen die Märchenwelten im Baakenhafen bleiben, bevor sie 2022 als stationäre Ausstellung in die Nähe der Elbphilharmonie umziehen. Die mobile Halle soll dann mit den Grimm-Märchen an Bord auf Tournee durch Deutschland und Europa gehen.