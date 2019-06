Ausstellung zu "Flucht übers Meer: Von Troja bis Lampedusa"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Kurator Prof. Erik Lindner, der in Ostholstein aufgewachsen ist, erinnert sich noch gut an eine Geschichte aus seiner Kindheit: "Ich muss so sechs, sieben Jahre alt gewesen sein. Da erzählten die Leute: In Grömitz ist einer aus der DDR angekommen, halb tot am Strand. Fragte, wo er gerade ist, West oder Ost? Und als man sagte West, ist er ohnmächtig zusammengebrochen", erzählte Lindner am Dienstag in Hamburg. Das sei sein erstes Erlebnis mit Flucht übers Meer gewesen. "Viele Menschen im Norden haben von derartigen Fluchtgeschichten gehört oder sie selbst erlebt wie die Flucht über die Ostsee aus Ostpreußen."

Unter dem Titel "Flucht übers Meer: Von Troja bis Lampedusa" hat Lindner für das Internationale Maritime Museum in Hamburg eine Ausstellung über große Fluchtbewegungen zusammengestellt: Angefangen von der antiken Irrfahrt von Troja (heute Türkei) nach Italien über die Glaubensflüchtlinge nach Amerika, die Flucht vor dem NS-Regime 1933-1945 bis zur Republikflucht aus der DDR über die Ostsee.

"Die Motive sind immer gleich: Krieg, Not, existenzielle Bedrohung, Unterdrückung und Unfreiheit bringen die Menschen dazu, zu fliehen", sagte Lindner. "Das wollen wir in der Ausstellung zeigen, um vielleicht auch etwas mehr Verständnis und Empathie bei den Besuchern zu wecken."

Im Fokus der Ausstellung stehen einzelne Menschen, die stellvertretend für das Geschehen stehen. So erfahren die Besucher etwas über das Schicksal der jüdischen Familie Pander, die vor dem NS-Regime mit dem Hapag-Dampfer "St. Louis" fliehen wollte, oder über Anh Lês, deren Familie als Boat People von Vietnam nach Dänemark kam oder über den DDR-Flüchtling Peter Döbler, der in mehr als 24 Stunden von Kühlungsborn bis zur Insel Fehmarn schwamm.

Als erste Fluchtgeschichte überhaupt könne die legendäre Irrfahrt von Troja nach Italien gelten, als der Trojaner Aeneas vor mehr als 2000 Jahren vor den Griechen mit seinem Vater auf dem Rücken und seinem Sohn nach Rom flüchtete - wie eine antike Amphore in der Ausstellung zeigt. "Der Ursprung des römischen Imperiums ist also eine Fluchtgeschichte", sagte Lindner. Um ihren Glauben leben zu können, flüchteten um 1620 viele puritanische Christen aus Europa an die amerikanische Ostküste und prägten später die New-England-Staaten.

Von 1845-1850 flüchteten rund 1,2 Millionen Iren vor dem Hungertod nach Nordamerika. "Vielleicht können Sie in Afrika heute auch derartige Verhältnisse sehen - durch Klimawandel, Bürgerkriege und existenzielle Not sind viele Menschen dort genötigt, ihre Heimat zu verlassen", sagte Lindner. Willkommen waren die katholischen Iren in Amerika nicht, weil ja schon die protestantischen Engländer dort waren. "Mit Applaus wurden die wenigsten Flüchtlinge empfangen. Vielleicht, wenn Kommunisten in den Westen flüchteten oder wenn es sich um berühmte Persönlichkeiten wie Thomas Mann oder Albert Einstein handelte", erklärte Lindner.