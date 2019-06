Ausstellung zeigt, was man mit Knete alles machen kann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Knete ist nur etwas für Kinder? Von wegen. Was Künstler alles daraus machen können, zeigt von Donnerstag an bis zum 3. November eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Unter dem Titel "Alles Kneten. Metamorphose eines Materials" sind mehr als 60 internationale Arbeiten zu sehen, darunter Figuren aus "Shaun das Schaf" oder aus "Nightmare before Christmas" des Kultregisseurs Tim Burton, sowie aus legendären Musikvideos wie Peter Gabriels "Sledgehammer", wie das Museum am Dienstag in Hamburg mitteilte.

So verarbeitet der Künstler Marlin van Soest seine Studien zur Hamburger Flint Werft zunächst in Illustrationen und Fotografien, bevor er sie maßstabsgetreu in ofenhärtendes Plastilin überträgt. Der Nachbau einer kompletten Bar durch den Künstler Henrik Jacob zeigt als Installation eindrucksvoll, welche räumliche Präsenz Knete entfalten kann. Ein Werktisch mitten in der Ausstellung bietet Raum zum gemeinsamen Kneten für Groß und Klein. Die selbstgestalteten Kreationen können im Schauregal ausgestellt oder eigenständig an der Stop-Motion-Station animiert werden.