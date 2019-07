Ausstellung beleuchtet "2000 Jahre Orgelbau und Orgelspiel"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wie funktioniert eine Orgel eigentlich? Was passiert, wenn man eine Taste drückt? Wo kommt der Orgelwind her? Was sind Register? - Fragen wie diese will die Ausstellung "Manufaktur des Klangs. 2000 Jahre Orgelbau und Orgelspiel" im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg beantworten. Zum 300. Todestag Arp Schnitgers (1648–1719), einem der weltweit berühmtesten Orgelbauer, hat die Stadt Hamburg 2019 ein Orgeljahr ausgerufen. Konzerte und Veranstaltungen in der gesamten Stadt sowie die Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg sollen neugierig auf das imposante Instrument und seine Geschichte machen.

Die Schau lädt dazu ein, die gestalterischen, baulichen und technischen Finessen des Wunderwerks Orgel kennenzulernen, teilte das Museum am Donnerstag mit. Zu sehen sind mehr als 30 Exponate, darunter 14 historische Instrumente und Rekonstruktionen. An einem eigens für die Ausstellung gebauten Modell können die Besucher das Zusammenspiel von Balg, Windlade und Pfeife selbst versuchen und Klänge erzeugen. Ein Orgelsimulator bietet die Gelegenheit, selbst Tasten und Pedale zu bedienen und das sogenannte "Registrieren" auszuprobieren. Mit mehr als 300 Orgeln besitze Hamburg eine einzigartige und vielfältige Orgellandschaft.