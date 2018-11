Stadtmuseum Halle feiert Amiga-Party

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Das Stadtmuseum Halle feiert an diesem Samstagabend eine Amiga-Party. Mit dem ehemaligen DDR-Schallplattenlabel setzt das Museum den Schlusspunkt unter seine Sonderausstellung "Masse und Klasse. Hallesche Gebrauchsgrafik im DDR-Kontext". Sie geht am Sonntag zu Ende.

In der Sonderausstellung ist eine Themenwand der Gestaltung von Schallplatten-Covern gewidmet. So etwa das Cover von Manfred Krugs LP "Das war nur ein Moment" (1971) oder Sillys "Bataillon d'Amour" (1986). Partygäste können am Samstag auch ihre eigenen Amiga-Schallplatten mitbringen.

Die Sonderschau zeigt Werbung, Produktverpackungen, Plakate, Buch- und Zeitschriftencover oder Etiketten. Sie ist eine Kooperation mit dem Werkbundarchiv - Museum der Dinge Berlin und der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Sie hieß in der DDR Hochschule für Industrielle Formgestaltung und war eine der wichtigsten Ausbildungsstätten für Gebrauchsgrafiker.