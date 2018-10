Kunstmuseum Moritzburg zeigt Klimt-Werke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Klimt-Ausstellung des Kunstmuseums Moritzburg in Halle ist ab heute für das breite Publikum geöffnet. Anlass für die Schau ist der 100. Todestag des Wiener Jugendstil-Malers (1862-1918). In Halle werden 10 Gemälde und 60 Zeichnungen gezeigt. Sie stammen von 30 privaten und öffentlichen Leihgebern aus 7 Ländern.

Das Landeskunstmuseum selbst hat das Ölgemälde Porträt Marie Henneberg (1901/1902) in seiner Sammlung. Die größten Bestände befinden sich in New York und Wien. Außerhalb dieser beiden Orte gibt es 2018 laut Museum weltweit nur in Halle eine Klimt-Ausstellung. Museumschef Thomas Bauer-Friedrich erhofft sich von der Schau eine überregionale Anziehungskraft und einen Besucheransturm. Die Ausstellung läuft bis 6. Januar 2019.