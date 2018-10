Gemälde und Zeichnungen: Landeskunstmuseum zeigt Klimt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Das Landeskunstmuseum Moritzburg in Halle widmet seine neue Sonderausstellung dem Jugendstil-Maler Gustav Klimt (1862-1918). Einzelheiten will das Museum heute bekanntgeben. Die Schau wird an diesem Samstag eröffnet und ist bis zum 6. Januar zu sehen. Anlass ist der 100. Todestag des österreichischen Künstlers.

Für die Moritzburg ist die Klimt-Schau der Höhepunkt des Ausstellungsjahres. Nach Angaben des Museums ist dies europaweit die einzige Klimt-Ausstellung außerhalb seines Heimatlandes Österreich. Die größten Bestände des Werkes befinden sich in Wien und New York. In Halle werden 10 Gemälde und 60 Zeichnungen ausgestellt. Sie stammen aus öffentlichem und Privatbesitz von Leihgebern aus den USA, Deutschland, Österreich und Japan. Das Landeskunstmuseum selbst hat das Ölgemälde Porträt Marie Henneberg (1901/1902) in seiner Sammlung.