Ausstellung schlägt Brücke vom Bauhaus zur Kunstschule

Halle (dpa/sa) - Die Kunsthalle Talstraße stellt in ihrer neuen Ausstellung den Bildhauer Gerhard Marcks (1889-1981) und die Keramikerin Marguerite Friedlaender (1896-1985) in den Mittelpunkt. Die Schau unter dem Titel "Wir machen nach Halle" öffnet am 17. November und dauert bis zum 24. Februar 2019. Sie widmet sich zwei überragenden Künstlern, die nicht mit dem Weimarer Bauhaus an den neuen Standort Dessau gehen wollten. Stattdessen zog es sie an die Kunstgewerbeschule Halle, die heutige Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Hier blieben sie bis zu ihrer Vertreibung 1933.

Die Ausstellung zeigt Schlüsselwerke von Marcks und Friedlaender aus ihrer Halle-Zeit. Mehr als 135 Objekte, darunter 15 Plastiken, 69 Keramiken, Porzellane, Services sowie rund 50 grafische Blätter kamen von 24 öffentlichen und privaten Leihgebern aus Deutschland und der Schweiz nach Halle.