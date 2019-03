Ausstellung in Halberstadt zeigt Kraniche aus aller Welt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - Die Kraniche ziehen zurzeit über Sachsen-Anhalt hinweg. Im Naturkundemuseum Heineanum in Halberstadt können die Tiere in den kommenden Wochen auch aus nächster Nähe betrachtet werden. In der Ausstellung "Kraniche - Vögel des Glücks" werden laut Angaben der Veranstalter erstmals alle 15 Kranicharten der Welt gemeinsam in Deutschland präsentiert. Als Präparate und in einer Fotoschau, wie die Stadt Halberstadt mitteilte. Demnach wurden für die Ausstellung Tiere aus mehreren Museen angeliefert. Ein Schreikranich kam per Kunsttransport aus Wien. Sieben Kranicharten stammen aus dem Bestand des Begründers des Heineanums. Die Ausstellung beginnt am Sonntag und ist bis 26. Mai geöffnet.

Wegen des milden Wetters beginnt die Brutzeit für die Kraniche in diesem Jahr früher. Nach Zählungen des Ornithologenverbands lebten im vergangenen Jahr 664 Brutpaare in Sachsen-Anhalt. Vor 20 Jahren waren es Schätzungen zufolge etwa 50.