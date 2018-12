Als Naturforscher durchs Museum: Neue Ausstellung in Gotha

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Besucher haben seit Samstag die Möglichkeit, im Herzoglichen Museum in Gotha quasi in die Rolle von Naturforscher Heinz Sielmann zu schlüpfen. In der nach dem 2006 verstorbenen Tierfilmer benannten Ausstellung "Sielmann!" lassen sich verschiedene präparierte Tiere entdecken, wie sie auch Sielmann in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet hat. Dazu gehören laut der Stiftung Schloss Friedenstein unter anderen Wisent, Wolf und Luchs. Vieles lässt sich aber erst mit dem Blick durch eine spezielle Linse erspähen, die Besuchern bereitgestellt wird. Zudem sind Gegenstände aus Sielmanns Privatbesitz zu sehen, etwa seine Kamera oder seine bekannte rot-schwarz-karierte Jacke.

Der 1917 geborene Verhaltensforscher und Biologe Sielmann wurde vor allem mit der ARD-Reihe "Expeditionen ins Tierreich" in den 1960er Jahren berühmt. Später gründete er mit seiner Ehefrau eine Stiftung, die sich noch heute für bedrohte Tierarten und deren Lebensräume einsetzt. Die Ausstellung war auch schon im Museum für Naturkunde Berlin zu sehen. Gemeinsam mit der Heinz Sielmann Stiftung hat das Museum die Wanderausstellung konzipiert.