Spielzeug und Kriegswaffe: Ausstellung dreht sich um Drohnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Drohnen werden nicht nur als Spielzeug, sondern auch als Kriegswaffe genutzt - eine Ausstellung im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen am Bodensee setzt sich jetzt kritisch mit dem Fluggerät auseinander. Die Schau "Game of Drones" zeigt Einsatzmöglichkeiten etwa zur Überwachung, in der Landwirtschaft und zur Terrorabwehr. Zudem haben sich zwölf internationale Künstler mit dem Phänomen Drohne beschäftigt - etwa in Videoinstallationen oder mit dem Entwurf spezieller Kleidung, die vor der Überwachung aus der Luft schützen soll. Eröffnet wird die Schau am Freitag (7. Juni); sie läuft bis zum 3. November, wie die Direktorin des Museums, Claudia Emmert, am Dienstag ankündigte.