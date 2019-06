Ausstellung im Zeppelin Museum beschäftigt sich mit Drohnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Drohnen will sich eine neue Ausstellung im Zeppelin Museum in Friedrichshafen am Bodensee beschäftigen. Das Phänomen der Fluggeräte werde in technischer, gesellschaftlicher und künstlerischer Hinsicht beleuchtet, teilte das Ausstellungshaus im Vorfeld mit. Zwölf international renommierte Künstler machten die häufig unsichtbare Technologie dabei sichtbar - darunter die US-Künstlerin Martha Rosler. Am Mittwoch stellt das Museum das Konzept der Schau "Game of Drones. Von unbemannten Flugobjekten" vor, offiziell eröffnet wird sie am Freitag (7. Juni). Die Ausstellung läuft bis zum 3. November.