Wie wollen wir leben? Senckenberg-Ausstellung zum Mitreden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der neuen Sonderausstellung des Senckenberg Naturmuseums ist Mitreden ausdrücklich erwünscht. Denn die Schau "Wie wollen wir leben?" zur biobasierten Wirtschaft der Zukunft, die von diesem Dienstag (28. Mai) an zu sehen ist, setzt auf Dialog, konstruktiven Streit und Weiterentwicklung. "Erstmals haben wir eine Ausstellung mit Bürgern, Schülern, Wissenschaftlern und Vertretern der Wirtschaft erarbeitet", sagte Katrin Böhning-Gaese, Leiterin des Programms Wissenschaft und Gesellschaft bei Senckenberg, am Montag in Frankfurt.

Angesichts von Klimawandel und Artensterben seien nachhaltige und innovative Ansätze gefragt, um die Welt von 2040 zu gestalten, betonte Böhning-Gaese. "Allen ist klar, dass es so nicht weitergehen kann." In der Ausstellung geht es um Zukunftsvorstellungen ohne fossile Rohstoffe, um veränderte Lebensstile und nachhaltige Veränderungen.

"Wir brauchen einen gesellschaftlichen Austausch darüber, welche Bioökonomie wir uns wünschen und wie wir sie nachhaltig gestalten können, auch wenn dies Veränderungen im Konsumverhalten bedeutet", sagte Projektleiterin Simone Kimpeler vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Das Thema Nachhaltigkeit habe in den Diskussionen ganz vorne gestanden.

So geht es in der Ausstellung, die bis zum 20. September 2020 zu sehen ist und sich in dieser Zeit weiter entwickeln soll, etwa um den ökologischen Fußabdruck bei verschiedenen Arten von Kaffeekonsum, um Algen als Plastikersatz und zur Energiegewinnung oder Ziegel aus Hanf, aber auch um eigene Vorschläge. Besucher können in der "Challenge-Box" eine Aufgabe ziehen wie etwa: "Lebe vier Wochen vegan" oder "Wirf einen Monat keine Lebensmittel weg."