Nach Glück jetzt Schönheit: Stefan Sagmeisters neue Show

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Was ist schön, wieso lieben wir Schönheit? Die Museen für Angewandte Kunst in Wien und Frankfurt haben den Stardesigner Stefan Sagmeister eingeladen, diese Frage in Form einer Ausstellung zu beantworten. Der in New York lebende Österreicher hat sich der Aufgabe mit seiner Büro-Partnerin Jessica Walsh gestellt. "Sagmeister&Walsh: Beauty" war in Wien bereits zu sehen und kommt nun nach Frankfurt (11. Mai bis 15. September). Nächste Station ist Hamburg, weitere sind geplant.

Sagmeister ist am Frankfurter Museumsufer kein Unbekannter. 2016 hatte er "The Happy Show" gestaltet, eine Ausstellung über die Suche nach dem Glück. Designer hätten Schönheit lange vernachlässigt, sagte Sagmeister bei der Vorbesichtigung seiner neuen Ausstellung am Freitag. In seinem Beruf sei "schön" fast ein Schimpfwort. "Wir glauben, dass das falsch ist. An hässlichen Orten fühlen wir uns schlecht und wir benehmen uns garstig."

Der Besucher läuft durch einen mit Lichtmustern bespielten Nebel-Vorhang und reibt sich die Augen angesichts eines Zimmers, in dem Wände, Möbel und ein Mantel am Kleiderhaken mit dem gleichen psychedelischen Muster überzogen sind. Als schön empfundene Städte wie Paris werden kontrastiert mit anonymer Flughafenarchitektur.

Die Ausstellung punktet mit vielen Mitmachstationen: Besucher können abstimmen, welche Landschaft sie am schönsten finden. Sie können Mandalas designen oder Vogelschwärme formen. Der Wunsch nach Schönheit existierte schon in der Steinzeit, glaubt Sagmeister und zeigt eine Wand voller - symmetrisch geformter - Steinbeile: Der Säbelzahntiger wäre auch mit einem unregelmäßigen Stein tot gewesen.