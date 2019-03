Ausstellung widmet sich dem Thema Vergessen und Erinnern

06. März 2019 14:29 Ausstellungen - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vergessen und Erinnern: Eine umfangreiche Ausstellung in Frankfurt sieht darin keine Gegensätze, sondern zwei Seiten einer Medaille. Anhand von 400 Exponaten will die Schau im Historischen Museum zeigen, dass Vergessen auch ein notwendiger Filter des Gedächtnisses ist.

Die Schau beschäftigt sich vom 7. März bis 14. Juli mit individuellen und gesellschaftlichen Formen des Vergessens und Erinnerns. Es geht dabei auch um die "Angst des Vergessens" wie bei der Demenzkrankheit, an der geschätzte 1,7 Millionen Menschen derzeit in Deutschland leiden. Zugleich widmet sich die Schau den Traumata von Menschen oder Kulturen. Ein Beispiel dafür ist die Leugnung der Vergangenheit durch kollektives Vergessen wie nach der Nazi-Zeit in Deutschland.

Flankiert wird die Ausstellung von Arbeiten 20 renommierter Künstler, die sich mit dem Thema Erinnerung und Vergessen auseinandersetzen. Darunter sind Kader Attia, Christian Boltanski, Mark Dion und Hans-Peter Feldmann.