Bayerische Landesausstellung 2021 im Schloss Herrenchiemsee

Prien am Chiemsee (dpa/lby) - Die Bayerische Landesausstellung findet 2021 im Neuen Schloss Herrenchiemsee statt. Der Arbeitstitel lautet "Verspielte Kronen". Herrenchiemsee war schon einmal Gastgeber für die Landesausstellung: 2011 hatte die Schau "Götterdämmerung König Ludwig II. und seine Zeit" weit mehr als eine halbe Million Besucher angelockt. Die neue Ausstellung solle thematisch daran anknüpfen, hieß es am Freitag. Sie wird vom Haus der Bayerischen Geschichte und der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen gemeinsam mit dem Landkreis Rosenheim organisiert.

Am nächsten Mittwoch wollen Finanz- und Heimatminister Albert Füracker und Kunstministerin Marion Kiechle (beide CSU) unterzeichnen mit der stellvertretende Landrat des Landkreises Rosenheim, Josef Huber (alle CSU) eine Vereinbarung über die Landesausstellung 2021 unterzeichnen.

In diesem Jahr gastiert die Landesausstellung in Ettal, auch dort geht es unter dem Titel "Wald, Gebirg und Königstraum - der Mythos Bayern" teils um den "Märchenkönig" Ludwig II.