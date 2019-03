Ausstellung zu frühen Elektrogeräten in Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Sie heißen "Heißluftdusche" oder "Entstäubungspumpe": In den Erfurter Stadtwerken sind seit Montag antiquarische Elektrogeräte zu sehen. Die Ausstellung "Elektrizität in jedem Gerät - Elektrogeräte erobern den Haushalt" zeigt einige Dutzend Geräte, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts Einzug in deutschen Haushalten hielten. Die Besucher können zum Beispiel einen Teekessel aus dem Jahr 1910 oder eine knapp siebzig Jahre alte Waschmaschine begutachten.

Anfang des 20. Jahrhunderts waren Elektrogeräte noch Luxusgegenstände. Unter der Bezeichnung "Entstäubungspumpe" brachte Siemens 1906 seinen ersten elektrischen Staubsauger auf den Markt. 1908 erhielt dann auch die "Heißluftdusche" den Namen, unter dem sie heute geläufiger ist: Föhn - wenn auch damals noch anders geschrieben. Geräte, die heute eine Selbstverständlichkeit sind, bedeuteten für den damaligen Alltag eine bahnbrechende Erleichterung. Die Ausstellung zeigt unter anderem elektrische Geräte zur Wäschepflege, Reinigungsgeräte, Geräte zum Kochen und Backen und Geräte zur Körperpflege.