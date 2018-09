Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Mit einer Ausstellung rückt die Gemäldegalerie Alte Meister Dresden den Schöpfer ihres berühmten Meisterwerkes "Das Schokoladenmädchen", Jean-Étienne Liotard (1702-1789), ins Licht. Unter dem Titel "Das schönste Pastell, das man je gesehen hat" (28. September bis 6. Januar 2019) sind mehr als 100 Pastelle, Ölgemälde, Zeichnungen und Grafiken im Gobelinsaal des Semperbaus am Zwinger versammelt, wie die Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) am Montag ankündigten. Allein rund 40 der Arbeiten stammen von dem Schweizer Künstler, der sich inspiriert von Reisen durch das Osmanische Reich als "türkischer Maler" inszenierte - mit langem Bart und Pelzmütze.

"Das Schokoladenmädchen" entstand um 1744 in Wien. Es zeigt eine Hausangestellte mit ockerfarbenem Mieder, weißer Schürze über dem grauem Rock und rosafarbener Seidenhaube. Sie hält ein Tablett mit einem Glas Wasser und einer Tasse heißer Schokolade in den Händen. Das Bild war 1745 in Venedig direkt vom Künstler für die Sammlung des sächsischen Königs angekauft worden. In der Schau sind auch Kopien, grafische und fotografische Reproduktionen versammelt, die das Bild berühmt machten. Leihgaben kommen aus Genf, Paris, London, Amsterdam, Utrecht, Köln, Los Angeles sowie aus Privatbesitz.