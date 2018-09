Schau im Deutschen Hygiene-Museum ergründet Phänomen Sonne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Parallel zur NASA-Sonde kann man sich im Deutschen Hygiene-Museum Dresden der Sonne nähern - auf der Erde. Die Schau "Shine on me" (bis 18. August 2019) spannt einen thematischen Bogen von der japanischen Sonnengöttin Amaterasu bis zur Hunde-Sonnenbrille Doggles. Die Feuerkugel wird als Gottheit, Energiequelle und Heilmittel, ihre Präsenz in Mythologie, Ritualen und Politik, ihre Nutzung in Solarfarmen bis hin zu Auswüchsen in der Mode beleuchtet. "Genau genommen dreht sich sowieso alles, buchstäblich unsere ganze Welt, um die Sonne", sagte Museumsdirektor Klaus Vogel wenige Stunden vor der Eröffnung am Donnerstag. Die Besucher erfahren, welche Geheimnisse sie birgt, und können ihr Wissen über den Stern testen, zu dem auch die Raumfahrt wegen der Anziehungskraft und Hitze Abstand halten muss.