Staatliches Museum für Archäologie: Bauhaus-Fotoausstellung

Chemnitz (dpa/sn) - Das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz (SMAC) zeigt anlässlich des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums 50 Architektur-Fotografien des Berliner Fotografen Jean Molitor. Die Ausstellung "bau1haus - Die Moderne in Chemnitz und der Welt" werde am Mittwochvormittag im Foyer des Museums eröffnet, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. "Ich möchte mit bau1haus zeigen, wie wirkmächtig das Bauhaus und parallele Strömungen auf der ganzen Welt waren", sagte Molitor. Sein Ziel sei demnach ein weltweites Archiv dieser Gebäude.

Auf der Ausstellung sollen Fotografien aus Weltstädten wie Berlin, Tel Aviv, Nairobi, St. Petersburg aber auch aus Löbau und Chemnitz präsentiert werden. "Es sind alles Schwarz-Weiß-Fotos. Farbbilder würden von der Architektur ablenken", sagte eine Museumssprecherin.

Ein Schwerpunkt bilde demnach der Architekt Erich Mendelsohn (1887-1953). Er entwarf das Chemnitzer Kaufhaus Schocken, in dessen Räumen heute das Museum untergebracht ist. "Wir haben im Foyer sehr viele Säulen. Dort werden die Bilder hängen". Die Fotoausstellung ist bis zum 12. Mai geöffnet, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr, donnerstags bis 20.00 Uhr. Montags ist das Museum geschlossen. Der Eintritt ist frei.