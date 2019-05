Schau inszeniert Bauhaus-Leuchte und ihre Nachfolger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) – Mundgeblasene Glaskuppel, zylindrischer Schaft, Licht wie bei Vollmond: 1924 schuf der deutsche Produktgestalter Wilhelm Wagenfeld (1900-1990) seine berühmte Bauhaus-Leuchte. Von Freitag an leuchtet sie im Dialog mit Produkten heutiger Designer in der Ausstellung "Wilhelm Wagenfeld: Leuchten" in Bremen. Auf zwei Etagen sind mehr als 70 Exponate installiert. "Es ist kein Best-of des Bauhauses. Wir zeigen vielmehr, wie sich die Bauhaus-Idee im Werk von Wagenfeld weiterentwickelt hat", sagte die Direktorin der Bremer Wilhelm Wagenfeld Stiftung, Julia Bulk, am Dienstag. Die Ausstellung in Wagenfelds Geburtsort ist bis zum 27. Oktober geöffnet.