Bremer Wilhelm Wagenfeld Haus zeigt dänisches Design

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Design aus Dänemark steht im Mittelpunkt einer Ausstellung im Bremer Wilhelm Wagenfeld Haus. Von diesem Freitag an gibt das Museum einen Einblick in 70 Jahre dänische Designgeschichte. Wie eine Museumssprecherin am Mittwoch mitteilte, geht die Schau "einfach gut. Design aus Dänemark" der Frage nach, warum dänisches Design populär ist. "Wie wurde es zu einer Marke, die heute als cool gilt? Was bedeutet das Ideal des Handwerks in einer industrialisierten Welt?" Antworten darauf sollen Ausstellungsstücke wie Möbel, Leuchten und Wasserfilter geben.

Der erste Teil der Schau stellt dänisches Design in den 1950er/60er Jahren vor. Dem Museum zufolge spielte Design damals eine zentrale Rolle im Konzept des Wohlfahrtsstaates, viele Gestalterinnen und Gestalter entwickelten einfache, aber qualitätsvolle Möbel für das Volk. Der zweite Teil dreht sich um die Jahre 1968 bis 1990, als sich in Dänemark industrielle Fertigungsmethoden und neue Materialien durchsetzten. Der dritte Ausstellungsteil über die Jahre seit 1990 zeigt unter anderem, wie Gestalterinnen und Gestalter die dänische Möbel-Tradition neu interpretieren.

Initiiert wurde die Schau von der dänischen Botschaft in Berlin, wo sie im Sommer 2017 erstmals zu sehen war. Für das Wilhelm Wagenfeld Haus wurde die Schau erweitert. Die Ausstellung ist bis zum 22. April 2019 geöffnet.