Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Das Berliner DDR-Museum präsentiert in einer neuen Ausstellung Biografien junger Erwachsener, die im Jahr des Mauerfalls in der DDR geboren wurden. Die kleine Schau "Jahrgang '89 - Die Kinder der Wende" zeigt nicht nur die unterschiedliche Entwicklung von 16 Menschen, von denen einige heute in den alten Ländern leben. Zu sehen sind auch persönliche Erinnerungsstücke, darunter ein seit Generationen genutzter Mixer. Es würden 29-Jährige in den Mittelpunkt gerückt, die den Mauerfall nicht bewusst erlebt haben, sagt Kurator Sören Marotz. Die Ausstellung wird am Freitag, dem Jahrestag des Mauerfalls, eröffnet und ist bis Ende Februar zu sehen.