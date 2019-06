Griechische Porträts zeigen "Starke Typen" in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Antike griechische Porträts können in Sachen Idealisierung als Vorläufer des heutigen Selfie-Zeitalters gesehen werden. Parallelen und Unterschiede zwischen einem Halbgott in Stein und einem Schnappschuss auf Instagram macht das Berliner Alte Museum mit der Ausstellung "Starke Typen. Griechische Porträts der Antike" deutlich. Bis zum 2. Februar sind dort neben eigenen Beständen Leihgaben der Glyptothek München und des Liebieghaus Frankfurt zu sehen, die meisten Objekte als römische Kopien der griechischen Originale.

Andreas Scholl, Direktor der Berliner Antikensammlung, wies am Dienstag auf die Eigenschaften solcher Porträts hin. Wiedergegeben werde der Typus, nicht das Individuum des Porträtierten. Kuratorin Nina Zimmermann-Elseify macht das am Beispiel einer Homer-Büste deutlich. Das Porträt sei erst rund 200 Jahre nach dem Tod des Dichters geschaffen worden. Niemand habe da mehr gewusst, wie Homer ausgesehen habe. Das Porträt hat geschlossene Augen, weil Homer blind gewesen sein soll. Auch das ist laut Zimmermann-Elseify nicht belegbar. Blinden sei aber ein besonderes Erinnerungsvermögen nachgesagt worden - was wieder zum antiken Dichter und dem gewünschten Porträt gepasst habe.

Die Ausstellung thematisiert so die Entwicklung des griechischen Porträts zwischen Ideal und Individualisierung, angenommener Identität und tatsächlicher Inszenierung.