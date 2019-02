Gemäldegalerie vergleicht Meister der Renaissance

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Sie haben sich wild kopiert und stets beeinflusst: Vergleiche, Parallelen und Bezüge im Schaffen der beiden Renaissance-Künstler Giovanni Bellini (um 1435-1516) und Andrea Mantegna (um 1431-1506) stehen im Zentrum der Ausstellung "Mantegna und Bellini. Meister der Renaissance" in der Berliner Gemäldegalerie. Erstmals werden damit die Arbeiten beider Künstler in einer Ausstellung gegenübergestellt.

"Andrea Mantegna und Giovanni Bellini waren mit Sicherheit die bedeutendsten Maler der italienischen Renaissance", sagte der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Michael Eissenhauer, am Donnerstag vor Eröffnung der Ausstellung. "Das Besondere an ihnen ist, dass sie Freunde und Verwandte waren. Sie waren aber auch Rivalen, die sich gegenseitig inspiriert haben."

Die Zusammenstellung der 94 Arbeiten basiert auf einer Kooperation der Berliner Museen mit der National Gallery in London. Beide Sammlungen verfügen über eine große Zahl der Werke von Mantegna und Bellini. In der National Gallery war die Ausstellung bis Januar zu sehen, in Berlin wird sie nun bis zum 30. Juni gezeigt.

Mit Blick auf die Brexit-Diskussion beschrieb Kuratorin Dagmar Korbacher die Kooperation zwischen London und Berlin: "Die Arbeit, die wir gemacht haben, und die Schätze, die wir hier beherbergen, sind das, was Europa ausmacht. Jenseits jeder Krise ist das die Seele von Europa."