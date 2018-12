Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Mit seinem neuen 360-Grad-Panorama "Carolas Garten - Ein Paradies auf Erden" ist der Künstler Yadegar Asisi ab dem 26. Januar in Leipzig zu Gast. Das neue Werk präsentiere einen Garten aus der Sicht eines Pollenkorns inmitten des Blütenkelchs einer Kamille, teilte ein Sprecher von Assisi am Montag mit. Damit eröffne das Panorama Blicke und Einsichten auf Strukturen und Details, die ansonsten für das menschliche Auge unsichtbar bleiben. Noch bis 13. Januar ist in Leipzig das Asisi-Panorama "Titanic" zu sehen, das den Besucher auf eine Expedition zu dem 1912 gesunkenen Schiff mitnimmt.

Asisi ist bekannt für seine Bilder, die dem Betrachter einen Rundumblick erlauben. Zahlreiche Großereignisse wie die Völkerschlacht bei Leipzig, das kriegszerstörte Dresden und das geteilte Berlin hat er schon in Panoramen dargestellt.