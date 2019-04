Mehr Besucher in Ascherslebener Neo-Rauch-Stiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aschersleben (dpa/sa) - Die Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben hat eine positive Bilanz ihrer siebten Jahresausstellung gezogen. Die Werke des Künstlerehepaars Rosa Loy und Neo Rauch seien von den Besuchern gut angenommen worden, sagte Stiftungsleiterin Christiane Wisniewski der Deutschen Presse-Agentur. Während im Gründungsjahr 2012 etwa 5000 Menschen die Stiftung besucht hätten, seien es in den vergangenen drei Jahren jährlich rund 7000 gewesen. Die Ausstellung mit dem Titel "Die Stickerin" endete am Sonntag. Sie war seit Mai 2018 zu sehen.

Nach einer dreieinhalbwöchigen Pause wird ab dem 25. Mai in Aschersleben die achte Jahresausstellung eröffnet. Unter dem Titel "Das Kollegium" werden dort laut Wisniewski Druckgrafiken von etwa 20 Künstlerkollegen Rauchs zu sehen sein. Im Zentrum der neuen Ausstellung stehe die Vielfalt, sagte die Leiterin. "Ich bin optimistisch, dass die kommende Ausstellung verschiedene Besuchergruppen ansprechen wird." Neo Rauch wurde 1960 geboren und wuchs in Aschersleben auf. Er gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler.