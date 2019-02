Ausstellungen - Alkersum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alkersum (dpa/lno) - Mit einer Ausstellung über das älteste Seebad an der Westküste Schleswig-Holsteins, Wyk auf Föhr, eröffnet das Museum Kunst der Westküste in Alkersum am Sonntag die Saison. Anhand von Objekten wie Gemälden, Fotos, Originalbademoden und Möbeln will das Museum vergessene und neue Geschichten über das Seebad erzählen. Viele Exponate, obwohl aufs engste mit der Geschichte des Seebads verbunden, werden erstmals auf Föhr zu sehen sein, sagte Museumsdirektorin Ulrike Wolff-Thomsen am Donnerstag. Dazu gehörten die frühimpressionistische Freilichtstudie "Das Seebad" des Schweizer Malers Albert von Keller, die Aquarelle von Kronprinzessin Victoria von Preußen oder Studien vom Wyker Badestrand des Dresdner Impressionisten Paul Wilhelm. Die Ausstellung "200 x Badesaison. 1819-2019" ist bis zum 15. Juli zu sehen.