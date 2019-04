Hochschule Wismar plant ein Archiv für Baukunstgeschichte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wismar (dpa/mv) - An der Wismarer Hochschule soll ein Archiv für Baukunst aus Mecklenburg-Vorpommern entstehen. Darin sollen Arbeiten von Architekten, Stadtplanern, Bauingenieuren und thematisch zugehörige Materialien gesammelt werden, teilte Professor Matthias Ludwig von der Hochschule am Donnerstag mit.

"Eine solche Einrichtung, wie sie in den meisten Regionen Deutschlands bereits existiert, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht", hieß es. Ort, Organisationsform und Ausstattung des Archivs sollen in den nächsten Monaten geklärt werden. Aufbauen könne es auf die bereits bestehende Sammlung aus dem Nachlass des Bauingenieurs Ulrich Müther, den die Hochschule seit 2006 verwalte.

Über die Archivgründung hätten sich Vertreter verschiedener Archive und Verbände, darunter der Architekten- und der Ingenieurkammer des Landes, verständigt. Ziel sei es, Dokumente zur Architekturgeschichte, die andernfalls vermutlich verloren gehen würden, zu sichern, um sie der Forschung und der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Hinweise auf Materialien, die für das Archiv von Interesse seien könnten, nehme das Müther-Archiv bereits jetzt entgegen.