Architektur - Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Im Bauhaus-Jubiläumsjahr wird die vor 100 Jahren gegründete Bewegung in Niedersachsen und Bremen vielerorts gefeiert. "Das Bauhaus war mehr als eine Schule für Architektur, Kunst und Gestaltung", sagte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) der dpa. "Jeder von uns kann seine Spuren im Alltag entdecken - in Gegenständen, Stoffen oder Gebäuden." Zentrale Eröffnungsfeier für Niedersachsen ist am 15. Februar im Fagus-Werk in Alfeld (Kreis Hildesheim). Die vom späteren Bauhaus-Gründer Walter Gropius 1911 errichtete Schuhleisten-Fabrik gilt als Schlüsselbau der Moderne. Sie gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.

Spuren des Bauhaus-Architekten Otto Haesler finden sich in Celle, etwa die Siedlung Blumläger Feld (1930/31) oder die Altstädter Schule (1927/28). Aus Bremen stammt der Pionier des Industriedesigns, Wilhelm Wagenfeld. Der Schöpfer der berühmten Bremer Stadtmusikanten, Gerhard Marcks, war Lehrer am Bauhaus in Weimar. Unter politischem Druck zog die 1919 gegründete staatliche Hochschule 1925 nach Dessau und 1932 nach Berlin. Dort wurde das Bauhaus 1933 von den Nazis geschlossen.

Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege in Hannover eröffnet an diesem Freitag (8. Februar) die Ausstellung "Auf dem Weg zum Bauhaus - Das Erwachen der Moderne in Niedersachsen". In Alfeld und an weiteren südniedersächsischen Standorten ist vom 15. Februar an die Schau "Mut - Die Provinz und das Bauhaus" zu sehen. Weitere Ausstellungsprojekte sind etwa in Oldenburg und Bremen geplant.