Kunststiftung lädt zum Bauhaus Dinner

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Zum 100. Jubiläums der Gründung des Bauhauses lädt die Kunststiftung Sachsen-Anhalt an mehreren signifikanten Orten in Deutschland zu einem Bauhaus Dinner ein. Ziel der Reihe mit Vorträgen, Lesungen und Musik sei ein gemeinschaftliches Gedenken "an das Werk von Bauhäuslerinnen und Bauhäuslern, die nicht ganz so bekannt sind", sagte Stiftungsdirektorin Manon Bursian am Mittwoch in Halle.

Einen Auftakt habe es am Dienstag mit einem Abend zur Keramikerin Marguerite Friedlaender-Wildenhain gegeben. Sie habe bereits im Gründungsjahr 1919 am Bauhaus Weimar studiert und später Entwürfe geschaffen für die Königliche Porzellanmanufaktur Berlin, bevor sie in die Niederlande und später in die Vereinigten Staaten emigrierte. Eine Werkschau ihrer Porzellanarbeiten präsentiert derzeit der Hallenser Kunstverein "Talstrasse".

Das nächste Bauhaus Dinner soll im März 2019 im Kunstgewerbemuseum Berlin an den Möbeldesigner Erich Diekmann oder die Ausbau-Werkstattleiterin Lilly Reich.