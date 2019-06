Tag der Architektur: Bauwerke öffnen ihre Türen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Zum Tag der Architektur können Thüringer am Wochenende Dutzende Bauwerke im ganzen Freistaat bewundern. In 22 Städten und Gemeinden öffnen am Samstag und Sonntag 47 Bauwerke ihre Türen. Darunter sind Wohnhäuser, Ateliers, Büros oder Museen. Einige der Häuser sind normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Vor Ort erläutern Architekten oder Stadtplaner die Objekte. Eine Übersicht über die Adressen gibt es auf der Homepage der Architektenkammer Thüringen.

Zu den Häusern gehört etwa das Bauhaus-Museum in Weimar, aber auch weniger bekannte Orte. So zum Beispiel ein "Tiny House" in Weimar und ein Wohnhaus in Nordhausen, das über der historischen Stadtmauer gebaut wurde. Die Türen öffnen auch ein Altenpflegeheim in Nordhausen, ein Kosmetikzentrum in Erfurt und ein Kindergarten in Amt Wachsenburg.

In Thüringen gibt es nach Angaben der Kammer 1670 Architekten - einschließlich Innen- und Landschaftsarchitekten sowie Stadtplaner. Der Tag der Architektur biete die Möglichkeit, das Bewusstsein für qualitätsvolle Baukultur im Alltag zu schärfen, teilte die Kammer vorab mit.