Wettbewerb um die schönsten Bauten auf dem Land gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Sachsen startet der Landeswettbewerb "Ländliches Bauen": Gesucht werden die schönsten umgebauten oder sanierten Scheunen, Fachwerk- oder Umgebindehäuser. "Innovative Bauvorhaben und Freianlagen von hoher Qualität prägen unseren ländlichen Raum. Gerade in unseren sächsischen Dörfern und Kleinstädten gibt es gute Bedingungen, vorhandene und neue Gebäude sowie deren Umfeld individuell und ideenreich zu gestalten", sagte Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) am Freitag zum Start des Wettbewerbs.

Bis zum 30. April können Bauherren und Planer ihre Beiträge einreichen, auch Gemeinden können sich bewerben. Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 20 000 Euro zur Verfügung.