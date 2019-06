Mühlentag: Gut 230 Mühlen in Niedersachsen und Bremen öffnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Bremen (dpa/lni) - Am Deutschen Mühlentag können Pfingstmontag rund 230 Anlagen in Niedersachsen und Bremen besichtigt werden. Bundesweit werden fast 1000 von Wind oder Wasser angetriebene Mühlen ihre Tore für Besucher öffnen. Veranstaltet wird die Aktion von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM). Der 1957 gegründete Landesverband Niedersachsen-Bremen habe in Deutschland die längste Tradition, sagte der Vorsitzende Rüdiger Heßling. Etwa 200 der Industriedenkmäler in Niedersachsen und Bremen sind ihm zufolge noch funktionstüchtig.