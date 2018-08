Rund 350 Denkmäler und Gärten zum 25. Denkmaltag geöffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zahlreiche historische Bauten in Berlin stehen am 8. und 9. September wieder Besuchern offen. Anlässlich des 25. Tages des offenen Denkmals werden in rund 350 Schlössern, Kirchen, Gärten und weiteren sehenswerten Orten Führungen und Aktionen veranstaltet, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am Freitag mitteilte. Auf der Pfaueninsel in Wannsee beispielsweise legt demnach die Miniaturfregatte Royal Louise an. Auch im Straßenbahnbetriebshof Köpenick, in der Königin-Luise-Gedächtniskirche in Schöneberg oder etwa in der Loggia Alexandra in Wannsee dürfen sich Besucher umsehen. Im ehemaligen Centre Culturel Français in Wedding werden Filme gezeigt.