Müller würdigt Stararchitekt I. M. Pei und Pei-Bau

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Tod des Stararchitekten I.M. Pei hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) dessen Werk in der deutschen Hauptstadt gewürdigt. Der Pei-Bau des Deutschen Historischen Museums sei ein "herausragendes Exponat moderner Architektur" und schaffe auf künstlerisch einmalige Weise eine selten harmonische Verbindung von Moderne und Vergangenheit, erklärte Müller am Freitag. Berlin verdanke dem weltweit renommierten Architekten "einen Edelstein in seinem Stadtbild". Der chinesisch-amerikanische Architekt war im Alter von 102 gestorben.

Um den Berliner Ausstellungs-Anbau hatte es Diskussionen gegeben. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl hatte den Auftrag per Direktmandat an Pei vergeben, weil dieser sich schon lange nicht mehr an Ausschreibungen beteiligte. Doch Peis Können galt als unbestritten und die Kritik verstummte, als 1997 schließlich der Entwurf für den Anbau mit spiralförmigem Treppenhaus aus Glas und Stahl vorgestellt wurde. Heute spricht das Museum beim 2003 eröffneten Pei-Bau hinter dem barocken Zeughaus von einem "atemberaubenden Gebäude".