Müggelturm soll Zwillingsturm mit Aufzug bekommen

Berlin (dpa/bb) - Der Müggelturm in Berlin-Köpenick soll einen Zwillingsbruder mit Fahrstuhl bekommen. Mit den Ausbauplänen möchte Eigentümer Matthias Große den Aussichtsturm auf der Südseite des Müggelsees barrierefrei machen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht. Laut der Marketing-Sprecherin passe ein Aufzug in den 126 Stufen hohen ersten Turm nicht hinein. Um die Politik für das Vorhaben zu gewinnen, hat Große im Internet eine Petition gestartet. Nach gut einer Woche hatten mehr als 110 Menschen diese unterschrieben.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist der Turm ein beliebtes Ausflugsziel an der Grenze zu Brandenburg am südöstlichen Stadtrand von Berlin. In Spitzenzeiten kamen 240 000 Besucher im Jahr zu dem Ausflugsgelände in den Müggelbergen. Nach der Wende lag der Gastronomie-Betrieb 20 Jahren lang lahm. Lange gab es Streit um Investoren und Baugenehmigungen. Große erwarb das Gelände vor fast fünf Jahren und sanierte Turm, Restaurant und Terrassen.