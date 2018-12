Verdi ruft zu Streik bei Amazon auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Mitten im Weihnachtsgeschäft hat nach Gewerkschaftsangaben in der Nacht ein mehrtägiger Streik von Beschäftigten an zwei Standorten beim Versandhändler Amazon begonnen. Amazon-Mitarbeiter des Versandhandelszentrum Sachsen in Leipzig sind aufgerufen, bis zum Heiligabend zu streiken. Im Versandhandelszentrum in Werne in Nordrhein-Westfalen sollen sie zunächst bis Dienstagabend streiken. "Es besteht die Gefahr, dass Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig ankommen", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi.