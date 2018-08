Pilotenstreik bei Ryanair: Dutzende Flugausfälle in NRW

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln/Düsseldorf/Weeze (dpa/lnw) - Wegen eines Pilotenstreiks bei Ryanair müssen sich Passagiere am Freitag auch in Nordrhein-Westfalen auf zahlreiche Flugausfälle einstellen. Der Streik habe in der Nacht begonnen und betreffe in NRW die Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Weeze, teilte ein Sprecher der Vereinigung Cockpit am Freitagmorgen mit.

Am Flughafen Köln/Bonn wurden nach Angaben eines Sprechers 28 der 54 für den Freitag angesetzten Ryanairflüge annulliert, in Düsseldorf seien es 12. Am Ryanair-Stützpunkt Weeze wurden 16 der insgesamt 19 angesetzten Verbindungen gestrichen, sagte ein Flughafensprecher.

Der für 24 Stunden angesetzte Pilotenstreik bei Ryanair in mehreren europäischen Ländern trifft an diesem Freitag rund 55 000 Passagiere - davon 42 000 allein in Deutschland.