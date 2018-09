Pilotengewerkschaft: Flugausfälle an großen Ryanair-Basen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Dublin (dpa) - Der am Mittwochmorgen angelaufene Streik der Beschäftigten bei Ryanair soll nach Planung der Pilotengewerkschaft VC vor allem die großen Standorte der irischen Billig-Airline in Deutschland lahmlegen. "Der Streik läuft. Es sind alle zwölf deutschen Basen betroffen, besonders die großen in Frankfurt/Rhein-Main, Hahn und an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld", sagte der Vizechef der Vereinigung Cockpit (VC), Markus Wahl. "Da kommt es heute verstärkt zu Ausfällen." Nach seinen Informationen dürfte es bis zum Ende des Ausstands am frühen Donnerstagmorgen 150 Streichungen von Flügen aus und nach Deutschland geben. Von dieser Zahl geht auch Ryanair aus.

"Wir glauben, dass wir erfolgreich sein können und dass Ryanair an den Verhandlungstisch zurückkehrt", meinte Wahl. Etwas Besonderes sei die Koordination der Aktion mit den Kollegen des Kabinenpersonals. "Man sieht dadurch, wie prekär die Situation bei Ryanair offensichtlich ist", sagte der Gewerkschafter.

Eine Verdi-Sprecherin hatte am Morgen ebenfalls den Beginn der Streiks bestätigt, mehrere Maschinen seien bereits am Boden geblieben. Ryanair-Passagiere in Deutschland müssen mit vielen Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Bei dem Arbeitskampf geht es um erstmalig abzuschließende Tarifverträge für höhere Gehälter sowie bessere Arbeitsbedingungen. Ryanair hat nach eigenen Angaben alle betroffenen Kunden vorab informiert, eine Liste der gestrichenen Flüge veröffentlichte die Airline zunächst aber nicht. Insgesamt steuert die Airline 19 Flughäfen in Deutschland an. Betroffene Passagiere können kostenfrei umbuchen oder den Ticketpreis zurückerhalten, wie Ryanair mitteilte.