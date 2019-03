SPD: Tarifeinigung auf Beamte übertragen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst muss nach Einschätzung der SPD auch auf die hessischen Beamten übertragen werden. Die schwarz-grüne Koalition habe in der Vergangenheit wiederholt Einkommenssteigerungen im Tarifbereich nicht vollständig auf die Besoldungsentwicklung der Beamten angepasst, kritisierte der der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph, am Dienstag in Wiesbaden. "Das halten wir für falsch." Stattdessen sollte eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung erfolgen.

Am 28. und 29. März ist die zweite Gesprächsrunde für die etwa 45 000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hessen. Bei dem Treffen in Dietzenbach bei Offenbach soll auch eine Einigung für die Mitarbeiter im Land erzielt werden. Als einziges Bundesland ist Hessen 2004 aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgetreten und verhandelt seitdem in Eigenregie. Für die rund eine Million Angestellten der Bundesländer, die in der TdL vertreten sind, wurde bereits eine stufenweise Erhöhung der Löhne um acht Prozent bei einer Laufzeit von 33 Monaten erzielt.

Verdi in Hessen rechnet damit, dass dieser Abschluss auch für die Verhandlungen im Land eine Signalwirkung haben wird. Auch der SPD-Politiker Rudolph sprach von einer guten Orientierung für die Gespräche in Dietzenbach.