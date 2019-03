Auch Beamte protestieren für mehr Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der Gewerkschaft Verdi ruft auch der dbb Beamtenbund zu Protesten kurz vor der nächsten Tarifverhandlung im öffentlichen Dienst in Hessen auf. Rund 1200 Teilnehmer werden am kommenden Mittwoch zu einer Kundgebung in Wiesbaden erwartet, kündigte ein Sprecher am Montag an. Einen Tag zuvor sind bereits von Verdi organisierte Proteste in vier hessischen Städten geplant.

Die zweite Gesprächsrunde für die etwa 45 000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hessen ist für den 28. und 29. März in Dietzenbach geplant. Sollte es zu einer Einigung kommen, erwartet der

Hessen die zeitgleiche Übernahme des Ergebnisses auf die Besoldung der Beamten.

Als einziges Bundesland ist Hessen 2004 aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgetreten und verhandelt seitdem in Eigenregie. Anfang März hatten die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund dbb mit den in der TdL vertretenen Bundesländern bereits eine Tarifeinigung für die rund eine Million Angestellten der Bundesländer erzielt. Sie bekommen stufenweise acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 33 Monaten.