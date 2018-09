Streik bei Ryanair könnte auch NRW-Flughäfen treffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf/Frankfurt (dpa/lnw) - Der Streik bei der Fluggesellschaft Ryanair könnte am Mittwoch auch Passagiere in Nordrhein-Westfalen treffen. Allein am Flughafen Köln/Bonn sind 28 Starts von Ryanair-Maschinen geplant, wie eine Flughafensprecherin am Dienstag sagte. Am Airport Weeze am Niederrhein stehen für Mittwoch 14 Abflüge von Ryanair-Maschinen im Flugplan, in Düsseldorf drei und in Dortmund zwei Flüge. Bislang habe Ryanair keine der Verbindungen gestrichen, teilten die Sprecher der Airports mit.

Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Verdi haben einen ganztägigen Streik an den elf deutschen Basen angekündigt. Dort sind rund 400 Piloten und 1000 Flugbegleiter beschäftigt. Anders als bei der Streikwelle am 10. August hat Ryanair das Flugprogramm der in Deutschland stationierten Flugzeuge nicht abgesagt. Man werde versuchen, den kompletten Flugplan zu erfüllen, kündigte das Unternehmen an.

Die Gewerkschaften wollen höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen für Piloten und Flugbegleiter durchsetzen.