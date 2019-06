Tarifverhandlungen gehen in die dritte Runde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im baden-württembergischen Einzelhandel gehen in die dritte Runde. Heute treffen sich Vertreter der Gewerkschaft Verdi mit der Gegenseite vom Handelsverband in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg). Eine Einigung war zuletzt nicht in Sicht, die Forderungen liegen noch weit auseinander.

Verdi verlangt für die landesweit rund 490 000 Beschäftigten im Einzelhandel unter anderem 6,5 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben bislang 1,5 Prozent im ersten und noch einmal 1 Prozent im zweiten Jahr geboten. Verdi-Verhandlungsführer Bernhard Franke sagte: "Die Beschäftigten erwarten jetzt ein deutlich verbessertes Angebot." Die Streikbereitschaft in den Betrieben sei groß. Schon in der vergangenen Woche hatte Verdi zu Warnstreiks aufgerufen.