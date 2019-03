Nach Warnstreiks: Nächste Tarifrunde für Ernährungsindustrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Spornitz (dpa/mv) - Arbeitgeber und Gewerkschaften treffen sich im Tarifkonflikt um die Beschäftigten der Lebensmittelindustrie am heutigen Donnerstag zu ihrer nächsten Verhandlungsrunde. Nach mehreren Warnstreiks erwartet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bei dem Gespräch in Spornitz bei Parchim ein höheres Angebot der Arbeitgeber. Laut NGG hatten diese zuletzt 3,1 Prozent mehr Lohn und Gehalt für 14 Monate angeboten. Die NGG will dagegen für die rund 1900 Beschäftigten in den obst- und gemüseverarbeitenden Unternehmen 7,9 Prozent mehr Lohn durchsetzen.

Die Kaffee- und Kartoffelverarbeiter sowie Pizzahersteller Mecklenburg-Vorpommerns sitzen unter anderem in Wittenburg, Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim), Schwerin und Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).