Warnstreik des öffentlichen Dienstes hat begonnen

Schwerin (dpa/mv) - Im Nordosten hat am Mittwochmorgen der Warnstreik der Landesbeschäftigten des öffentlichen Dienstes begonnen. Vor allem an den Schulen erwarteten die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes Einschränkungen, hieß es im Vorfeld. Die laut Gewerkschaften rund 10 000 angestellten Lehrer bilden eine der größten Gruppen der zum Warnstreik aufgerufenen Mitarbeiter.

Die Beschäftigten fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 200 Euro. Außerdem sollen etwa die Sonderpädagogen des Landes ihren Kollegen im Bund und in den Kommunen gleichgestellt und die Gehälter von verbeamteten und angestellten Grundschullehrern angeglichen werden. Von 12.00 Uhr an wollen sich die Streikenden zu einer zentralen Kundgebung vor der Staatskanzlei in Schwerin versammeln. Zahlen, wie viele Demonstranten erwartet werden, wollten die Gewerkschaften im Vorfeld nicht nennen.

Am Donnerstag soll die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit beginnen. Neben den Lehrern sind den Gewerkschaften zufolge auch 15 000 Mitarbeiter der Ministerien und Landesverwaltungen zum Warnstreik aufgerufen.