Grundschüler sollen während des Warnstreiks betreut werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Grund- und Förderschulkinder sollen trotz des Warnstreiks im öffentlichen Dienst am kommenden Mittwoch in den Schulen betreut werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) habe eine Notdienstvereinbarung mit dem Bildungsministerium abgeschlossen, teilte die GEW am Mittwoch mit. An allen Grund- und Förderschulen sei eine Betreuung der Kinder gesichert. Verbeamtete Lehrer, die dem Streikverbot unterliegen, dürften jedoch nur betreuen und eigenen Fachunterricht geben. Als Vertretung einer streikenden Lehrkraft dürfen sie nicht eingeplant werden, weil sie laut eines Verfassungsgerichtsurteils nicht als Streikbrecher eingesetzt werden dürfen. An Schulen, an denen nur angestellte Lehrer arbeiten, sollen GEW-Mitglieder die Betreuung der Schüler übernehmen, hieß es.

Die Gewerkschaften rufen für den 27. Februar zu einer Demonstration vor der Schweriner Staatskanzlei auf. Sie fordern unter anderem für die Landesbeschäftigten sechs Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 200 Euro und die Angleichung der Gehälter von angestellten und verbeamteten Grundschullehrern.