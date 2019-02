Einschränkungen am Flughafen Basel: Streik der Flugsicherung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Basel (dpa/lsw) - Reisende am Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg im Elsass müssen sich am heutigen Mittwoch auf Einschränkungen im Flugverkehr einstellen. Grund ist ein Streik der Flugsicherung, wie der Airport auf seiner Website mitteilte. Der Ausstand soll demnach voraussichtlich bis 8.00 Uhr andauern. Mehrere Verbindungen am Mittwochmorgen waren annulliert, wie aus dem Flugplan des Airports hervorging. Reisende sollen sich für Informationen zu ihren Flügen an ihre Fluggesellschaften wenden. Einzelheiten zu dem Streik waren zunächst nicht bekannt.